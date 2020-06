Coronavirus: il positivo 'foggiano' è un paziente arrivato da Pisa (per sottoporsi a un intervento chirurgico)

E' un paziente arrivato da Pisa, dove gli era stato già riscontrata la positività al Covid-19 Coronavirus, l'unico caso positivo in Puglia registrato in provincia di Foggia il 19 giugno. Quindi, la positività riscontrata nel bollettino epidemiologico attribuita alla Capitanata, riguarda in realtà il degente arrivato a Foggia per sottoporsi ad un intervento chirurigico. Ripetuto il test, si è avuto riscontro della positività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.