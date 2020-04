Poliziotti notano la porta di una pizzeria aperta: dentro si beveva della birra e si chiacchierava in barba all'anticontagio

La mattina del 26 aprile il personale della volante in servizio per il rispetto dei comportamenti finalizzati a prevenire la diffusione del virus Covid-19, nel transitare in una strada del centro, in via Conte Appiano, hanno notato che la porta d'ingresso di una pizzeria era parzialmente aperta e pertanto procedeva ad un controllo.

All'interno hanno constatato la presenza di persone che si stavano intrattenendo senza giustificato motivo, consumando birra e chiacchierando liberamente tra loro a meno di un metro di distanza ed in presenza del titolare. La sanzione è scattata per tutti.