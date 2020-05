Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foggiani che anticipano la 'Fase 2': gente tranquillamente a passeggio sull'isola pedonale. "Qui siamo nella fase 5"

Ironicamente qualcuno l'ha ribattezzata 'fase 5', ma siamo solo alla vigilia della 'fase 2' (che avrà inizio domani lunedì 4). Le immagini che arrivano dall'isola pedonale di Foggia non fanno ben sperare. E fanno incavolare i cittadini rimasti in casa anche oggi, prima domenica di maggio. Un po' troppe le persone in giro