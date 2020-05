Primo giorno di Fase 2, bilancio positivo per le riaperture. Landella cauto: “Il virus è tra noi, vietato abbassare la guardia”

Com’è andata il primo giorno di fase 2 a Foggia? È il sindaco Landella, ai microfoni di FoggiaToday, a tracciare un mini bilancio della prima giornata di convivenza con il virus. Il giudizio si concentra soprattutto sulle riaperture di cimitero, mercato di via Rosati e villa comunale ed è tutto sommato positivo. Non mancano le criticità (“vanno apportati dei correttivi”), ma chi si aspettava invasioni e violazioni di vario tipo, è stato smentito.

Il sindaco conferma l’appello già formulato stamattina: la fase 1 non si è arrestata, così come non si è fermata la corsa del virus, che è ancora vivo e vegeto. Oltre 100 i casi totali fin qui registrati nella città capoluogo, 30 dei quali ricoverati al policlinico ‘Riuniti’. Vietato abbassare la guardia, insomma, e soprattutto vietato abusare dell’allentamento delle restrizioni. Tuttavia, almeno per quel che concerne il mercato di via Rosati, il comportamento registrato dai foggiani è stato incoraggiante: “Ho notato un’attenzione dei cittadini e un grandissimo senso di responsabilità degli ambulanti. Vi è la consapevolezza che bisogna coniugare le esigenze economiche con quelle sanitarie”, ha dichiarato il primo cittadino.