Famiglie foggiane in difficoltà: "Non possiamo mangiare". Landella dona l'indennità da sindaco: "Date quello che potete"

Foggiani in difficoltà, sui social sono decine i video e messaggi di cittadini e famiglie in crisi che in queste ore si sono rivolti al sindaco di Foggia. Ed è proprio Franco Landella a lanciare l'allarme: "Mi arrivano telefonate dei miei concittadini preoccupati perché hanno problemi per far fronte ai problemi".

Il primo cittadino ha pensato bene di donare la sua indennità di 2758 euro inoltrando un bonifico all'Associazione Banco Alimentare della Daunia. Il materiale raccolto sarà distribuito attraverso i centri Caritas: "Cerchiamo di manifestare generosità nei confronti delle famiglie che hanno bisogno, diamo quello che possiamo e vedrete che insieme ce la faremo"