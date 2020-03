Rientra dal Nord a Foggia: beccato nella notte 30enne, poche ore dopo il divieto spostarsi da un comune all'altro

Raffica di denunce della polizia. Decine di persone sorprese durante i controlli effettuati in città: dagli incontri furtivi di coppie di fidanzati, agli anziani che si riuniscono in circolo passando per gli adolescenti in comitiva