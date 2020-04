Coronavirus, polizia locale 'blinda' Foggia: controlli ad ogni ingresso della città e droni per stanare gli irriducibili

Coronavirus, la polizia locale 'blinda' Foggia: controlli ad ogni ingresso della città e droni per stanare gli irriducibili.

Anche oggi, gli agenti hanno effettuato numerosi posti di blocco agli ingressi cittadini per controllare eventuali spostamenti in entrata ed in uscita dalla città e sanzionare quelli ritenuti 'anomali' o 'vietati' dalle norme anti-Covid. Raccolte circa 70 autocertificazioni, elevati alcuni verbali.

In ausilio alle pattuglie in strada, sono stati fatti alzare in volo, in località Borgo Incoronata e Parco San Felice, anche alcuni droni per monitorare la situazione dall'alto. La stessa formula verrà riproposta anche il prossimo venerdì, 1° maggio, festa dei lavoratori | IL VIDEO