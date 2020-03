Il mercato Rosati ai tempi del Coronavirus: nessuna bancarella, controlli serrati all'alba in tutti i mercati rionali

Atmosfera spettrale in via Giuseppe Rosati all'indomani dell'ordinanza sindacale con la quale il sindaco di Foggia Franco Landella ha ordinato la sospensione temporanea di tutti i mercati rionali in attesa di un piano di sicurezza per l'acquisto della spesa preannunciato ieri pomeriggio sulle colonne di FoggiaToday dal nuovo assessore alle Attività Economiche Sonia Ruscillo.

Dalle prime luci dell'alba sono scattati i controlli serrati da parte della Polizia Locale, i commercianti hanno collaborato, compreso il periodo di emergenza sanitaria e non hanno opposto resistenza all'ordinanza 14 del 10 marzo 2020.