Otto casi di Coronavirus a Foggia: due sono in terapia intensiva. Landella: "Resistiamo se vogliamo vedere il mare"

Otto casi positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus a Foggia. A darne notizia dall'ingresso dell'isola pedonale, è il sindaco Franco Landella, impegnato insieme alla polizia locale nell'attività di controllo antiassembramenti. "Trovo sempre meno gente, grazie: sono orgoglioso di voi. Dobbiamo resistere e non uscire di casa. Un abbraccio va alle 32 persone ricoverate al Policlinico Riuniti. 8 contagiati sono foggiani, due sono in terapia intensiva, uno segue la terapia normale ed altre cinque sono in quarantena a casa: a loro dobbiamo il nostro affetto e la responsabilità di restare in casa"

