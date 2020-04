Follia nei supermercati: clienti aggrediscono vigilantes. Uno non voleva fare la fila, l'altro fare spesa oltre la chiusura

Panico da Coronavirus, scoppiano disordini e aggressioni in due supermercati di Foggia. Nella serata di ieri, due equipaggi delle Volanti sono dovuti intervenire in due distinte attività commerciali situate rispettivamente in via Einaudi e in via Ciano.

In entrambi i casi, infatti, si è registrata una aggressione subita dal personale di vigilanza: nel primo episodio l’aggressore era un cliente che voleva fare la spesa oltre l’orario di apertura mentre, nell’altro caso, ad agire violentemente è stato un cliente che non voleva rispettare la fila. Nessuno dei due operatori di vigilanza aggrediti ha subito gravi lesioni.