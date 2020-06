Angela Antonacci, la dottoressa "eccellente" nell'inferno del Coronavirus: l'encomio per aver evitato la diffusione del contagio

Encomio dalla Asl di Foggia al dirigente medico Angela Antonacci in servizio a San Giovanni Rotondo per la singolare collaborazione offerta in un periodo di eccezionale di estrema difficoltà collegato all'emergenza Covid-19

Questa in sintesi la motivazione a firma del direttore sanitario Antonio Giuseppe Nigri e il direttore generale Vito Piazzolla alla dottoressa "per il contributo che hai dato nella gestione di una situazione così straordinaria da non avere precedenti a nostra memoria"

Per l'Asl di Foggia quello di Antonacci si è rivelato "un lavoro importante grazie al quale è stato possibile monitoriare l'emergenza e contenere la diffusione del contagio"

Quindi, aggiungono Piazzolla e Nigri, "è per noi un privilegio poterti rivolgerti questo encomio. Certi che la nostra collaborazione continuerà all'insegna della stima reciproca, con l'augurio di raggiungere assieme, nuovi, importanti obiettivi. Ti salutiamo cordialmente"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'encomio al dirigente medico che dirige il dipartimento di prevenzione ufficio igiene e sanità pubblica della Asl di Foggia di San Giovanni Rotondo, ha strappato gli applausi dell'intera città di San Pio e del sindaco Michele Crisetti: "Cara Angela, sei stata un punto di riferimento per tutti noi, un prezioso supporto nei giorni più bui, con risposte sempre attente e puntuali alle nostre domande cariche di paure e alle nostre preoccupazioni più grandi. Questo encomio è il giusto riconoscimento per tutto quello che hai fatto. Grazie di cuore! Con grande stima, Michele"