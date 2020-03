Fuorilegge del Coronavirus: rientra dal Sudamerica, gira mezza Italia e si stabilisce a Foggia (ma non comunica all'Asl)

Da quando sono scattate le limitazioni negli spostamenti ed è stato esteso a tutta la popolazione l’invito a restare a casa per evitare la diffusione dei contagi dal virus COVID-19, si registrano comportamenti diametralmente opposti.

C’è chi, pur soffrendo, per paura o per senso di responsabilità si attiene alle nuove norme comportamentali e c’è chi se ne infischia mettendo a repentaglio la propria e l’altrui salute. E’ quanto emerge dai numerosi controlli che in questi giorni le pattuglie della Polizia di Stato hanno effettuato, e continuano a fare, a Foggia per verificare l’esatta applicazione delle nuove disposizioni introdotte per arginare l’epidemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C’è il caso della persona rientrata dal Sud America che dopo aver girato mezza Italia, noncurante di tutte le disposizioni, si è stabilito in città omettendo di segnalare l’arrivo al medico curante o all’Asl. C’è chi fa finta di non conoscere la lingua italiana perché di nazionalità straniera e continua a girare con la propria autovettura come se nulla fosse.