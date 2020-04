Uno forza posto di blocco, un'altra va in giro su un'auto rubata e un terzo armeggia su una utilitaria: polizia stana 'fuorilegge' (anche del Covid)

Un giovane pregiudicato che forza il posto di blocco e ingaggia un pericoloso inseguimento per le strade cittadine, una donna che andava in giro bellamente a bordo di un veicolo compendio di furto e un soggetto sorpreso ad armeggiare vicino ad una utilitaria.

Sono alcuni dei ‘fuorilegge’ del Covid sorpresi e denunciati dalla polizia nel corso della settimana nella macro-area di San Severo. I controlli a tappeto, che hanno avuto inizio sin dal giorno di Pasqua per monitorare e contenere gli spostamenti al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus hanno determinato una notevole flessione della mobilità urbana e della illegalità diffusa, sebbene alcuni irriducibili abbiano provato a perseverare nel trovare fonti di reddito da attività illecite.

I servizi di controllo del territorio hanno visto impegnati sul territorio di San Severo tutte le componenti operative delle forze di polizia nonché della polizia locale, hanno dato vita ad un corposo dispositivo che ha riguardato i comuni di San Severo, Apricena, Torremaggiore e Lesina. Riguardo ai servizi del personale del commissariato e del reparto prevenzione crimine, durante la settimana uscente, sono state impiegate 28 pattuglie della squadra volante e 29 del reparto prevenzione crimine. Sono stati realizzati 23 posti di controllo, identificate 302 persone, controllati 162 veicoli e 158 controlli a persone sottoposte a restrizioni. Sono stati contestati 57 verbali al codice della strada, sottoposti a sequestro amministrativo 3 veicoli e rinvenuto un veicolo compendio di furto. Nel contesto sono state acquisite 291 autocertificazioni di persone controllate e contestaste 57 violazioni amministrative alle norme anti-Covid.

Nel dettaglio, durante i servizi, il personale del reparto prevenzione crimine ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato, classe 1988, per resistenza a pubblico ufficiale, che lo scorso lunedì, a bordo della sua autovettura non si era fermato all’alt di una delle pattuglie dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento, gli agenti sono riusciti ad individuare la targa del veicolo e quindi al proprietario. Lo stesso è stato anche contravvenzionato ai sensi delle norme anti-Covid. Nella giornata di giovedì, invece, sempre il reparto prevenzione crimine ha denunciato per il reato di ricettazione una pregiudicata del posto di 47 anni, trovata a bordo di un’auto rubata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le volanti, invece, hanno sorpreso un soggetto che armeggiava vicino ad una utilitaria. Sottoposto ad un più approfondito controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di alcune chiavi e di un cric mentre poco distante vi era una utilitaria sollevata da un altro cric e con le ruote smontate. L’uomo è stato portato in commissariato e identificato come un soggetto del posto, classe 1979, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, e per questo è stato arrestato. Il materiale veniva sequestrato mentre la refurtiva veniva consegnata al proprietario. Nella giornata di ieri, infine, gli agenti della squadra investigativa, hanno arrestato, dopo una perquisizione domiciliare, un uomo del posto, di 37 anni, perchè trovato in possesso di 10 grammi di cocaina.