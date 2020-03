Non si ferma la caccia agli irresponsabili. Landella: "Ho visto da vicino i controlli che vengono fatti"

"Quest’oggi ho girato per la città assieme alla Protezione Civile e ho potuto constatare da vicino i controlli che vengono effettuati quotidianamente per il rispetto dei divieti contenuti nel DPCM.

Da questa mattina è stata potenziata la linea telefonica della Polizia Locale, lo 0881.790511, utilizzabile per segnalazioni e informazioni, e quella della Protezione Civile, lo 0881.790569, che è dedicato per le richieste dell’acquisto di farmaci e generi alimentari da portare a domicilio.

I dati odierni parlano di nuovi 14 casi in più rispetto a ieri di contagio da Covid-19 in provincia di Foggia. Il modo migliore per non essere esposti al Coronavirus è quello di restare in casa ed uscire solo in caso di reale necessità"