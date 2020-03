Coronavirus: nessuna proroga alle restrizioni (per ora). 400 milioni ai sindaci: "Sono per le famiglie che hanno bisogno"

Nel giorno in cui l'emergenza sanitaria da Coronavirus conta 10mila vittime, il Governo Conte annuncia una serie di misure economiche di solidarietà.

"I cittadini sono in difficoltà ma noi non giriamo la testa dall’altra parte: ci sono persone che soffrono, sofferenze psicologiche e materiali; c'è chi inizia ad avere serie difficoltà economiche per l'acquisto di generi alimentari e farmaci. Per questo abbiamo lavorato intensamente per varare un provvedimento di grande impatto, con il coinvolgimento dei sindaci, nostre sentinelle sulle comunità locali"

"Ho firmato un Dpcm che dispone 4,3 miliardi sul fondo solidarietà comunale. A questi si aggiungono 400 milioni che destiniamo ai Comuni, con il vincolo che siano destinati all'acquisto di generi alimentari di prima necessità come buoni spesa. Che nessuno si senta solo", conclude Conte. Altre misure riguardano i lavoratori (cassa integrazione e bonus per lavoratori autonomi). Seguono aggiornamenti.