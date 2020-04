Coronavirus a Cerignola: sale a 60 il numero totale dei contagi (di cui 11 decessi), 25 persone in quarantena

Coronavirus a Cerignola, è di 60 il numero ufficiale dei contagiati nel comune ofantino. Lo comunica il centro operativo comunale di protezione civile.

"Il numero totale dei casi positivi a Cerignola è di 60 (di cui 11 deceduti), il totale delle persone in quarantena è di 25. Nella giornata di oggi registriamo un nuovo caso e riduzione persone in quarantena", si legge nel bollettino comunale.

Sul versante della solidarietà sociale, invece, "ancora per poche ore continua la presentazione di domande per i buoni spesa arrivati a quasi 2900 e si prosegue anche con la distribuzione dei buoni spesa consegnati ad oltre 1.250 famiglie. Un grande ringraziamento va, sia a tutti coloro che si stanno prodigando, con le loro donazioni, ad alleviare le altrui sofferenze e difficoltà economiche, sia a tutti i volontari che si stanno impegnando per consegnare beni ai più bisognosi e soprattutto portare aiuto ai cittadini anziani e soli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della settimana, l'attività del C.o.c. in ambito di solidarietà sociale ha persesso di aiutare 756 famiglie per fabbisogno alimentare, 6 per servizio di trasporto, 15 per il 'Pronto farmaco' e 21 per il servizio di 'Spesa a domicilio'.