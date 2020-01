Sospetto caso di 'Coronavirus' in Puglia: paziente era appena rientrata dalla Cina, si attende l'esito degli esami

Non sarebbe stata contagiata dal virus cinese coronavirus 2019-nCovs la cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour che ha toccato anche la zona di Wuhan, città di origine del virus.

La donna sarebbe arrivata al Pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, quali febbre, raffreddore e tosse ma i primi riscontri farebbero escludere che possa essere stata contagiata.

Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero individuato un'altra patologia. Le analisi sono però ancora in corso e i campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti.

All'AdnKronos il direttore generale Giovanni Migliore, ha specificato che le prime analisi svolte ieri sembrano identificare un micoplasma, patogeno che presenta una sintomatologia simile a quella delle infezioni virali: "La paziente è stata subito isolata anche perché appena arrivata ha riferito di essere transita".

L'allarme era scattato ieri al Policlinico di Bari per un caso di "sospetta infezione" per il quale erano state adottate tutte le procedure di prevenzione previste. La paziente si trova ricoverata "in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive", e sta ricevendo le cure in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici.

Nella provincia cinese interessata dalla diffusione del virus, i decessi registrati negli ultimi giorni sarebbero già 17.

Aeroporti di Puglia fa sapere che negli scali di Bari e Brindisi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorità Sanitarie regionali in ordine alla massima informativa - su consigli e comportamenti da adottare – a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall’area interessata.