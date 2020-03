Coronavirus a Cerignola: accertati due casi positivi, un terzo in ospedale in attesa degli esiti del tampone

Due casi di Coronavirus sono stati accertati a Cerignola. Entrambi i soggetti positivi a Covid-19 sono stati trasferiti altrove. La notizia viene da fonti ufficiali a Cerignola ed è diffusa dalla dirigente del commissariato locae di polizia, Loreta Colasuonno. "Al momento è ricoverato un parente dei due, ma si è in attesa dei risultati del tampone", spiega la dirigente di polizia che richiama tutti alla responsabilità. "Siete pregati di non diffondere nomi e di non contattare persone accusandole di diffondere la malattia: potreste essere denunciati per questo! Piuttosto, restate a casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.