Coronavirus a Cerignola, registrati altri tre tamponi positivi: 49 persone in quarantena

Coronavirus in provincia di Foggia: tre dei ventotto casi registrati in Capitanata sono stati accertati nel comune di Cerignola. Lo comunica il centro operativo comunale (c.o.c.) di protezione civile per l'emergenza Covid-19 del comune ofantino.

I tre tamponi che hanno dato esito positivo fanno salire il numero totale dei casi (comprensivo dei pazienti guariti e deceduti) a 70. Di questi, 12 sono i deceduti, mentre 49 sono le persone in isolamento domiciliare.