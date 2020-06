Carapelle è comune Covid-free: sono guariti i quattro contagiati. Il sindaco: "Vi aspettiamo per abbracciarvi"

Arriva anche dal sindaco di Carapelle Umberto Di Michele la conferma che la cittadina foggiana è Covid-free. Sono in tutto 47 i comuni della Capitanata in cui non si registrano più contagiati. "Oggi voglio esprime a nome dell'amministrazione comunale tutta la felicità della completa guarigione dei nostri quattro concittadini. Oggi Carapelle è completamente Covid-free, non ci sono cittadini positivi. Naturalmente speriamo come amministrazione di poterli presto ricevere ed abbracciare".

Ad ogni modo quella di Foggia resta la provincia con il più alto tasso di incidenza complessivo, 18,6 casi ogni 10mila abitanti, davanti a Brindisi (16,56) e Bari (11,83).

Alla data dell'11 giugno gli attualmente positivi in Capitanata sono 80, con un calo del 25,9 % rispetto alla settimana precedente. Soltanto tre comuni - Foggia, Torremaggiore e San Marco in Lamis - superano la soglia dei 10 attualmente positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella mappa riportata all'interno del Bollettino della Regione Puglia, 6-10 sono i casi attuali a San Giovanni Rotondo e Cerignola, 1-5 casi nei comuni di San Severo, Apricena, Rignano Garganico, San Nicandro, Lesina, Cagnano, Lucera, Orsara e Bovino.