L'Arma dei carabinieri veglia sulle città foggiane blindate per il Coronavirus: "Aiutateci ad aiutarvi!"

Sempre presente, sempre pronta ad intervenire. L'Arma dei Carabinieri veglia sulle strade di Capitanata, ancora di più in questo periodo di emergenza sanitaria.

E non sono mancante, in questi giorni, le attestazione di stima, i 'grazie' della cittadinanza, soprattutto per quei gesti che denotano la statura morale degli uomini in divisa. "Siamo nelle strade per offrire aiuto, entriamo nelle vostre case per alleviare le necessità, ascoltiamo le vostre richieste. Tutto questo, grazie alla vostra fiducia che ci sostiene nell’impegno quotidiano contro il Coronavirus. Aiutateci ad aiutarvi"