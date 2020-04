"Oggi per noi non è una bella giornata". Sindaco annuncia il primo caso positivo: "Il virus è riuscito ad entrare qui"

"Oggi non è una bella giornata, devo comunicarvi con profondo dispiacere che, nel pomeriggio di oggi, mi è stato segnalato da fonti ufficiali che una persona residente a Candela è risultata positiva al Covid19". Lo ha annunciato questa sera il sindaco Nicola Gatta. "La persona sta bene ed è stata posta in quarantena obbligatoria con tutta la sua famiglia presso la propria abitazione. Nonostante i numerosi sforzi di queste settimane per prevenire il contagio, purtroppo il virus è riuscito ad arrivare a Candela. Mi raccomando di restare calmi e di non creare inutili allarmismi, perché la situazione è monitorata dalle istituzioni competenti. Dobbiamo continuare a resistere e a non abbassare la guardia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.