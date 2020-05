Coronavirus, scatta l'allarme contagio in un'azienda di Candela. Il sindaco fa chiarezza: "Tutti negativi al tampone"

Buone notizie da Candela. Il sindaco Nicola Gatta fa sapere che tutti gli operai dell'azienda del posto in cui un dipendente era risultato positivo al test rapido, sono risultati negativi al tampone "e tra questi non ci sono persone di Candela o dei comuni limitrofi".

Nella giornata di venerdì sono stato informato che in una delle aziende del territorio di Candela, si sospettava un possibile contagio da Covid-19 dopo che un operaio era risultato positivo ad un test rapido. In accordo con l’Asl l'azienda ha attivato subito tutte le procedure per ricostruire la catena dei contatti e sono stati effettuati tamponi a tutte le persone a rischio contagio. Nella mattinata di oggi mi è stato comunicato che tutti gli operai coinvolti, compreso quello positivo al test rapido, sono risultati negativi al tampone".

Il primo cittadino della borgo dei fiori e del Natale ha aggiunto: "Mi dispiace solo che a creare inutili allarmismi siano a volte rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero gestire con tatto e discrezione questa emergenza sanitaria"