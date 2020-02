Sindaco del Foggiano ai cittadini che rientrano dalle zone Coronavirus: "Dovete comunicarlo immediatamente"

Con l'ordinanza numero 3 di questa mattina a firma del sindaco Nicola Gatta, il comune di Candela - "a seguito degli sviluppi e delle notizie realtive al Coronavirus nei territori del Nord Italia interessati e, vista la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili di prevenzione e protezione della salute pubblica, allo scopo di garantire la sicurezza delle persone, valutata la possibilità dell'arrivo di persone che hanno transitato nelle zone di maggior rischio nel Nord Italia" - fa sapere che "tutte le persone interessate dagli spostamenti da e per le zone del Nord Italia coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del virus COVID-19 devono immediatamente e urgentemente darne comunicazione al sindaco tramite i responsabili indicati in calce: vanno comunicati gli spostamenti, la data di partenza per le zone indicate o la data di arrivo a Candela, in modo da consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le necessarie operazioni previste dal protocollo del Ministero della Salute.

Si consiglia inoltre a tutti i cittadini che negli ultimi 15 giorni si sono recati nelle località interessate dal fenomeno di sottoporsi agli accertamenti sanitari che il caso richiede.

Nell'ordinanza anche l'elenco dei numeri ai quali comunicare immediatamente ogni spostamento. Il comunicato è emanato a scopo meramente precauzionale e a tutela della salute pubblica. SI invita pertanto, la cittadinanza a non creare allarmismi ingiustificati.

Si precisa, infine, che l'area del Nord Italia interessata dal COVID-19 è estesa anche alle città di Milano e Torino e ad altre zone che potrebbero essere coinvolte dallo stesso fenomeno, pertanto anche gli spostamenti da e per queste aree geografiche vanno segnalati con urgenza. Per ogni ulteriore informazione si ricorda che è attivo il numero verde 1500