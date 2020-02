Fobie da contagio Coronavirus a Cagnano, discriminati concittadini provenienti dal Nord. Il sindaco: "Non è tollerabile"

Fobie da contagio Coronavirus a Cagnano Varano, dove il sindaco Claudio Costanzucci si è visto costretto ad intervenire dopo degli episodi spiacevoli in cui alcuni concittadini provenienti dalla regioni del Nord Italia, sono stati fatti oggetto di veri e propri comportamenti discriminatori da parte di conoscenti e colleghi di lavoro.

Il primo cittadino ha precisato che in paese non si è registrato alcun caso Covid-19 e nemmeno sospetto. Nessun soggetto è stato sottoposto a quarantena obbligatoria e tutti devono osservare le misure di prevenzione emanate dal Ministero della Salute.

Costanzucci tuona: "Non è tollerabile che fobie ed isterie legate al timore del possibile contagio (spesso molto remoto) generino comportamenti lesivi della dignità e delle libertà individuali di alcuni concittadini, “colpevoli” solo di aver soggiornato in una delle Regioni del nord Italia". E conclude: "Le precauzioni non devono trasformarsi in discriminazioni”.