Giornata drammatica, bollettino choc per la provincia di Foggia: nove morti e 52 casi positivi

Giornata durissima per la Capitanata, che nellal giornata di oggi fa registrare il numero più alto di nuovi contagi e di decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Puglia: sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, nella giornata di oggi in Puglia, sono stati registrati 956 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi: 52 nella provincia di Foggia, 22 nella Provincia di Bari, 8 nella Provincia Bat, 0 nella Provincia di Brindisi, 10 nella Provincia di Lecce e 5 nella Provincia di Taranto (La somma dei dati per provincia è superiore di 6 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

Alla Capitanata spetta anche il triste primato sui decessi giornalieri: delle 19 vittime complessive, 9 sono state registrate in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni), 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 14.073 test. Salgono a 39 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.803 così divisi: 616 nella Provincia di Bari; 111 nella Provincia di Bat; 164 nella Provincia di Brindisi; 457 nella Provincia di Foggia; 303 nella Provincia di Lecce; 126 nella Provincia di Taranto; 19 attribuiti a residenti fuori regione; 7 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.