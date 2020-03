Coronavirus: altri morti in Puglia (ora diventano 16). Contagi sono 248. Foggia provincia più colpita

Il Coronavirus continua a mietere vittime in Puglia. Altri morti, ora diventano 16, in tutta la Regione; altri contagi, sono 248 spalmati sulle province pugliesi.

E' quanto riporta il bollettino quotidiano del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi, 15 marzo - con aggiornamento alle 20.00 - sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 288 sono risultati negativi e 48 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi: 13 in Provincia di Bari; 5 in Provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto, ma manca il dato della Provincia di Foggia (verrà aggiornato domani). Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat.

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

