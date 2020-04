17 giorni nel reparto di Malattie Infettive, il ritorno a casa di mamma e figlia: "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta"

La Puglia si è svegliata con una notizia straordinaria, il ritorno a casa di mamma e figlia di due mesi ricoverate fino a qualche ora fa presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Giovanni XXII di Bari dal 18 marzo scorso. "Non potevamo iniziare meglio questa giornata. È una notizia bellissima, segno di speranza, che ci incoraggia a guardare al futuro. Ho il cuore pieno di gioia: è tornata a casa ed è completamente guarita la più piccola paziente che ha contratto il Coronavirus in Puglia, di soli due mesi".

Questo il commento della madre: "Si torna a casa, è stata abbastanza dura perché comunque la situazione non è stata semplice. Siamo stati 17 giorni, non pensavo minimamente di essere stata contagiata. Ho avuto febbre, tosse. Lei per fortuna solo febbre. Siamo stati veramente bene qua, ci hanno curati, sono stati molto gentili. Vorrei lanciare un messaggio a tutti coloro che non vedono l'ora di uscire di casa. Torneranno i tempi in cui potremmo riabbracciarci. Restate a casa, ce la faremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.