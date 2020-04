Barba e capelli… in barba ai divieti anti Covid: servizio in casa per un uomo agli arresti domiciliari, poi si nasconde nella doccia

Barba e capelli… in barba ai divieti anti Covid. Accade a Monte Sant’Angelo, dove i carabinieri hanno sanzionato un barbiere abusivo e il suo cliente, un uomo agli arresti domiciliari.

Nel dettaglio, una pattuglia della stazione carabinieri, impegnata nel controllo del rispetto delle prescrizioni Covid – 19, mentre si trovava all’interno nell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari - che a prescindere dalle limitazioni imposte dalla pandemia aveva comunque l’obbligo di permanere nella propria abitazione - nota qualcosa di strano.

Infatti, dopo il controllo, apparentemente regolare, i due carabinieri escono dall’abitazione e davanti casa notano una macchina a loro nota poiché di proprietà e in uso ad un barbiere di Monte Sant’Angelo. I due militari, dopo aver effettuato un rapido controllo della zona, senza mai aver perso di vista l’ingresso dell’abitazione del controllato, tornano indietro per procedere ad una seconda e più approfondita verifica.

Entrando nuovamente a casa, infatti, i militari notano che a terra vi erano dei ciuffi di capelli, che il soggetto tentava prima di nascondere e poi goffamente di far credere che si stesse tagliando i capelli da solo. Vista l’inconsueta reazione dell’uomo, che stranamente si era improvvisato barbiere, i militari ispezionavano con maggiore cura tutti i locali dell’abitazione, fin quando, all’interno del bagno, e precisamente nel box doccia, trovavano il vero barbiere accovacciato sul piatto doccia, il quale, in forte imbarazzo, non forniva alcuna spiegazione convincente circa la sua presenza all’interno di quella casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’esito del controllo, la persona agli arresti domiciliari è stata denunciata all’autorità giudiziaria per le violazioni alle prescrizioni imposte dal suo status di ristretto, mentre il barbiere è stato sanzionato per la violazione alle norme anti Covid19; inoltre quest’ultimo sarà segnalato per la sospensione della licenza al Comune.