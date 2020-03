Sanitaservice chiama, Ataf risponde: il parcheggio di via Protano aperto alle ambulanze

Ataf S.p.A. autorizza l’utilizzo del parcheggio di via Michele Protano, dando seguito alla richiesta di Sanitaservice in merito all’urgenza sanitaria mondiale in corso dovuta al COVID-19.

Il parcheggio e le strutture annesse, situati nei pressi del quartiere fieristico, serviranno quindi all'azienda sanitaria locale per provvedere alla sanificazione dei mezzi e delle ambulanze del servizio 118, impegnate nel soccorso e nel trasporto dei pazienti per questa grave situazione pandemica, che coinvolge anche il territorio della Capitanata.

Massima disponibilità e senso di unità, in questo momento così drammatico, sono stati espressi in tal senso dal Presidente Ataf Giandonato La Salandra, che si è reso immediatamente pronto a fornire supporto per il periodo di emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus, con un contributo logistico che faccia fronte ad una necessità urgente della collettività.