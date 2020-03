Coronavirus ad Ascoli Satriano, 20 persone presto in quarantena ed edifici sanificati: "Ma non c'è allarmismo"

Dopo la notizia del primo caso accertato di Coronavirus ad Ascoli Satriano, scattano gli interventi di sanificazione nelle scuole (elementari, medie e liceo classico) e negli uffici pubblici del paese. "Ma non c'è allarmismo!", tiene a precisare il primo cittadino, Vincenzo Sarcone.

"Su richiesta del Dipartimento di Igiene Pubblica, di cui ho avuto comunicazione in via ufficiosa, verrà emessa una ordinanza di quarantena per 20 persone, tutti familiari che hanno avuto contatto con chi è stato contagiato", spiega il sindaco. "L'inottemperanza a tale ordinanza - precisa - può avere risvolti penalmente rilevanti". Cittadini avvisati. | IL VIDEO.