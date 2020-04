Evade dai domiciliari per andare da un amico: arrestato e multato 'fuorilegge' del Covid-19

Evade dai domiciliari per andare a casa di un amico. E' solo uno deitanti 'fuorilegge' del Covid-19 beccato dai carabinieri durante i controlli del territorio disposti in piena emergenza sanitaria.

Nonostante la campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, infatti, ci sono ancora molti cittadini che hanno deciso di non attenersi alle prescrizioni dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti per il contenimento della diffusione della pandemia da Coronavirus, che consente ai cittadini la circolazione solo per motivi di comprovata necessità.

Alla luce di questa situazione, i carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno predisposto mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della diffusione del virus Covid -19. Diffuse sono state le mancanze riscontrate dai militari che hanno comminato le previste sanzioni amministrative a soggetti che non rispettavano le nuove norme riguardanti il 'distanziamento sociale'.

Nel corso delle attività, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia hanno sorpreso un uomo sottoposto agli arresti domiciliari il quale, senza giustificato motivo, è stato trovato presso l’abitazione di un amico. Il soggetto, noto alle forze dell'ordine, già in passato protagonista di diversi reati, ha tentato di giusticarsi adducendo futili motivazioni. Arrestato per il reato di evasione, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari; contestualmente all’evaso è stata comminata la sanzione amministrativa per violazione delle norme sul contrasto della diffusione del Covid-19.