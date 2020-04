Ad Apricena devi avere guanti e mascherine: senza è vietato uscire anche per andare a fare la spesa

Apricena non vuole il virus. È in vigore una nuova ordinanza con la quale il sindaco Antonio Potenza fa sapere che si potrà uscire solo con guanti e mascherine. Per lavoro, per fare la spesa o per motivi di salute, quindi per recarsi dal medico o in farmacia.

Nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 (Pasqua e Pasquetta) saranno chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione di farmacie e parafarmacie.

Inoltre, su disposizione del sindaco e dell'assessore Solimando saranno in azione fino a tarda notte quattro pattuglie dei vigili urbani. "Ci saranno controlli a tappeto. La nostra città sta resistendo bene al virus ma non dobbiamo abbassare la guardia. Non possiamo mollare".