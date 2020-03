Così Potenza difende gli apricenesi dal contagio, posti di blocco in entrata e uscita: "Non vogliamo che entri il virus"

Ad oggi Apricena non è tra i 19 comuni foggiani colpiti dal Coronavirus. Una ragione in più per il sindaco Antonio Potenza, per non mollare la presa. Per questo motivo il primo cittadino ha intensificato i controlli con posti di blocco della polizia locale in entrata e in uscita dalla città.

Non si nasconde il sindaco: "Non vogliamo che il virus entri e che qualche scellerato lo porti", ma ci tiene a sottolineare che la città non è chiusa. Semplicemente presidiata in ingresso e in uscita: "Basti pensare che questa mattina un cittadino di un altro comune ha inventato la scusa di venir a fare la spesa ad Apricena perché i negozi del suo comune erano chiusi".

Una misura di controllo e di contenimento del contagio che ha riscontrato l'apprezzamento di gran parte degli apricenesi ma anche e soprattutto dei foggiani residenti in altri comuni. "La gente deve capire che deve stare a casa".