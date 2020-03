Postazioni del 118 si fermano per Nico, sirene accese per l'ultimo saluto: "Grazie collega, ci mancherai"

Sirene in azione, l'ultimo saluto per Nico Ciccomascolo, l'operatore del 118 di Rodi Garganico, in servizio presso la postazione di Cagnano Varano, stroncato a 49 anni dal Coronavirus.

E' l'omaggio dei colleghi di Capitanata per unirsi al dolore della famiglia e onorare la memoria del soccorritore in mancanza di un funerale. Alle 10, in contemporanea, sirene azionate presso le postazioni 118 di Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Volturara Appula, Roseto Valfortore, Candela, Ascoli Satriano e postazione SanitaService | IL VIDEO