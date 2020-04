Coronavirus: 225 morti in Puglia, calano i ricoveri in terapia intensiva e curva dei casi positivi in lieve discesa

Coronavirus: i prossimi giorni diranno se il peggio sia davvero passato, ma analizzando i dati sull'andamento dei contagi, dei decessi e dei ricoveri, è possibile farsi un'idea sulla situazione in Puglia. Partiamo dai dati generali: in Puglia i casi totali (cioè che includono anche i guariti e le vittime) sono 2716, dei quali 701 in provincia di Foggia, 870 nella provincia di Bari, 212 nella Bat, 299 nella provincia di Brindisi, 395 nel Leccese e 206 nella provincia di Taranto. 33 sono ancora i casi da verificare o attribuiti a persone residenti in altre regioni. 2301, invece, sono i casi attualmente positivi, ovvero il numero dei casi totali meno i decessi e i guariti. Ancora poco stabile l'andamento dei decessi: le giornate più dure si sono registrate la scorsa settimana (96 morti) con i 20 decessi registrati nella sola giornata di venerdì 3 aprile. Dopo un inizio di settimana complicato (con 13 vittime lunedì scorso e 14 martedì) negli ultimi due giorni il numero è sceso fino ai 6 di ieri, 9 aprile.

Nella giornata di ieri 82 sono stati i tamponi positivi su 1595 test effettuati. Numeri che certificano un calo in atto già da alcuni giorni. Come in calo, da ormai 4 giorni, è il numero delle persone in terapia intensiva, che segue il trend già registrato a livello nazionale. Dai 159 del 5 aprile, si è scesi progressivamente agli 86 registrati ieri. Ancora altalenanti, ma comunque distanti dal picco registrato la scorsa settimana, i numeri dei ricoverati con sintomi (630 ieri, con picco di 648 registratosi il 3 aprile) e degli ospedalizzati totali (716 di ieri contro i 780 dello scorso 4 aprile).

Coronavirus: i contagi nelle province pugliesi dal 9 marzo a oggi

Coronavirus: i contagi in Capitanata

Coronavirus in Puglia: la variazione dei casi positivi

Coronavirus in Puglia: i pazienti in terapia intensiva dal 9 marzo a oggi

Coronavirus: l'andamento dei decessi in Puglia

Coronavirus in Puglia: la situazione generale