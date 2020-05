Coronavirus, superata la soglia dei 100 guariti a Casa Sollievo: altri 'doppio-tampone' negativi attesi per i prossimi giorni

Primi bilanci per l'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', inserito il 18 marzo nella rete degli ospedali Covid della Regione Puglia. Con le dimissioni di ieri, sono saliti a 101 i pazienti Covid dimessi dalle unità dedicate: il ventaglio di protocolli di cura disponibili sta dando risultati e nei prossimi giorni, dopo la negatività al doppio tampone, altri pazienti torneranno presto a casa.

Nel loro domicilio, potranno continuare ad essere seguiti a distanza grazie al progetto di tele-monitoraggio denominato 'Zcare', sviluppato da Casa Sollievo, in collaborazione con l’azienda di software Zucchetti Spa e con il sostegno della Dia Vendig Srl. Grazie ai dispositivi medici concessi ai pazienti in comodato d’uso gratuito, l’ospedale di San Pio continuerà a monitorare i pazienti osservando l’andamento dei parametri vitali inseriti nella piattaforma web dai pazienti stessi, o dai caregiver. In alternativa, per quanti vorranno, sarà possibile ricevere una chiamata di un operatore telefonico al quale riferire periodicamente l’andamento dei dati rilevati dai dispositivi.