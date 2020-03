Elude misure anticontagio, forza alt della polizia in viale Candelaro e si dà alla fuga: senza patente, aveva un bastone rinforzato

Voleva eludere un controllo su strada e scappa innanzi all’alt intimato dalla Polizia .

È successo ieri sera, intorno alle 21,30, in viale Candelaro, a Foggia, quando una pattuglia della Squadra Volante ha intimato l’alt ad una utilitaria, Lancia Y, con a bordo un uomo. Malgrado l’invito ad accostare e a fermare la corsa, il conducente del veicolo ha aumentato la velocità dandosi alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento al termine del quale il ragazzo è stato fermato dagli operatori.

Dopo essere stato identificato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, è stato rinvenuto un bastone di legno rinforzato con una sbarra di metallo che è stato sequestrato in quanto arma impropria.

Inoltre, il giovane, 26enne, è stato denunciato perché guidava sebbene la sua patente di guida fosse stata revocata. Lo stesso è stato, altresì, contravvenzionato per non avere al seguito la carta di circolazione e perché il proprio veicolo non era stato sottoposto a verifica periodica. Conseguentemente, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per possesso illegale di oggetti atti ad offendere e per violazione di provvedimento dell’autorità in quanto ha violato le vigenti disposizioni emesse per il contenimento del contagio da Covid-19 che vietano gli spostamenti senza un valido motivo.