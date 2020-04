Il killer "senza se e senza ma" è arrivato anche a Lesina: c'è il primo caso di Coronavirus. "E' in isolamento"

Lesina registra il primo caso di Coronavirus accertato. Il bollettino della Prefettura di Foggia del 7 aprile recante la situazione dell'emergenza Covid19 nel comune alla data del 5 aprile evidenzia un solo cittadino positivo. "È in condizione di isolamento, attentamente monitorato dagli organi preposti all’emergenza - fa sapere il sindaco Roberto Cristino in un messaggio alla cittadinanza - A tale concittadino vanno gli auguri dell’Amministrazione per una pronta guarigione".

Il primo cittadino ha rinnovato l'invito a rispettare le prescrizioni anticontagio. "Bisogna resistere, non cediamo allo sconforto adesso altrimenti i nostri sacrifici saranno stati inutili. Non rendiamo vano il lavoro di molti di noi che si sacrificano per il bene di tutti, in particolare delle forze dell’ordine, della polizia locale, dei volontari della protezione civile, del personale sanitario e di tutti coloro che stanno combattendo questa guerra a cui va il mio ringraziamento personale e di tutti voi. Abbiate pazienza e rispettiamo le regole nel nostro interesse e degli altri, in gioco c’è la vita".