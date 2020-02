Coop Casa, dopo la sentenza del Tar arriva il commissario 'ad acta': è Michele Crocco

Coop Casa, dopo che il Tar per la Puglia ha accolto il ricorso del Consorzio e riconosciuto "l'inerzia del Comune" che non ha consentito di redigere la nuova convenzione edilizia sui 30 alloggi e sulle aree su cui realizzare i servizi, il Prefetto ha provveduto a nominare il commissario 'ad acta': si tratta di Michele Crocco.

Come si legge nella nota della Prefettura "considerato che il Tar Puglia ha nominato il Prefetto di Foggia o un suo delegato, commissario 'ad acta' affinché, ove il suindicato termine decorra inutilmente, provveda a dare esecuzione alla sentenza medesima nell'ulteriore termine di sessanta giorni; ritenuto di dover provvedere a delegare un funzionario di questa Prefettura per l'espletamento delle funzioni di commissario 'ad acta' innanzi citate, vista la dichiarazione del funzionario amministrativo Michele Crocco, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità riferibili all'incarico sopramenzionato, decreta il signor Michele Crocco funzionario amministrativo, incaricato dello svolgimento delle funzioni di commissario 'ad acta', conferite con la sentenza del Tar".