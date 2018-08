Viabilità sul Gargano, la PolStrada non fa sconti: controllati 846 veicoli, contravvenzioni per 297 automobilisti

Incrementati i controlli della Polizia Stradale nei giorni di maggiore flusso di traffico turistico lungo le direttrici per le località di culto, di villeggiatura e, nelle fasce orarie serali e notturne, verso i luoghi di ritrovo, soprattutto giovanili.

Particolare attenzione è stata dedicata all’azione di prevenzione e controllo alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti ed attivazione di servizi mirati al controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Foggia e della Sottosezione di Vieste, nel corso delle ultime tre settimane, ha effettuato una vasta attività avente lo scopo di prevenire e/o reprimere quei comportamenti di guida costituenti potenziale pericolo per gli utenti delle strade. I servizi, denominati di “alto impatto”, sono stati effettuati in agro di Manfredonia, Vieste, Peschici, Rodi Garganico, San Menaio e nelle tratte stradali che collegano i i vari Comuni. Nel corso dei servizi, anche in ore serali e notturne, sono stati controllati 846 veicoli e sono state elevate 297 contravvenzioni per scorretto comportamento alla guida e/o anomalie documentali, con decurtazione di 450 punti alle patenti di guida.

Gli operatori, inoltre, hanno denunciato una persona per il reato di guida sotto influenza di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro di patente; denunciato tre persone per il reato di guida sotto forte influenza di sostanze alcooliche, con ritiro delle patenti di guida e confisca dei veicoli; denunciato due persone per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla identità personale; denunciato una persona per il reato di guida reiterata con patente revocata e contestuale sequestro del veicolo.

Ancora, si è proceduto alla contestazione amministrativa, nei confronti di tre utenti, per guida sotto influenza di sostanze alcooliche e contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida; sanzionato 33 utenti,per l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici alla guida e sequestrato per varie infrazioni al Codice Stradale 12 veicoli di cui tre privi di copertura Assicurativa.