Sequestri di armi, munizioni e selvaggina: inizia male la stazione venatoria in Capitanata

A poco più di un mese dall’inizio della stagione venatoria, vengono elaborati i primi bilanci dell’attività di controllo venatorio posta in essere dai militari dell’Arma dei Carabinieri, dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia. Sono decine le violazioni amministrative riscontrate a carico di cittadini residenti nella provincia di Foggia e a carico di quelli provenienti di fuori regione, che spesso pur non essendo provvisti di regolari permessi sconfinano in territorio dauno provenienti principalmente dalle confinanti Campania e Molise.

Non mancano, come di consueto, le violazioni di carattere penale a seguito delle quali sono state sequestrate armi, munizioni e selvaggina e denunciate numerose persone.

Ultimo evento segnalato è quello avvenuto in agro del Comune di Zapponeta dove un uomo di 50 anni è stato sorpreso dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Manfredonia, ad esercitare l’attività venatoria con l’uso di mezzi vietati. L’attività di controllo, proseguirà comunque nelle prossime settimane e sarà finalizzata alla protezione della Fauna selvatica nonché alla verifica del corretto esercizio dell’attività venatoria.

