Blitz della squadra anticrimine in un garage: trovate piante di marijuana e pc rubati

Non si arrestano i controlli nella macro-area di San Severo. I risultati conseguiti nell’ultima settimana, vedono uno strutturato lavoro tra Volanti e Reparto Prevenzione Crimine, con 47 posti di controllo all’attivo, 659 persone identificate e 369 veicoli controllati.

Da segnalare l’operazione degli agenti della squadra Anticrimine, i quali, a seguito di una indagine, hanno scoperto che alcuni ragazzi del posto nascondevano in un garage delle piante di marijuana. La perquisizione locale è stata doppiamente fruttuosa, in quanto è stata rinvenuta cospicua refurtiva. In particolare, erano presenti dei PC appartenenti all’Istituto Comprensivo Zannotti-Fraccacreta di San Severo, prontamente riconsegnati alla scuola.

Rinvenuta altresì dagli Agenti del Reparto prevenzione Crimine, una cartuccera con 12 proiettili per pistola e fucile, abbandonata in un terreno in agro di San Severo.

15 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, 3 i sequestri amministrativi compiuti e 7 le perquisizioni eseguite. Come sempre, sono stati effettuati, anche, controlli agli arrestati domiciliari ed a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: in totale, sono stati 93.

Durante la settimana non sono mancate le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un classico controllo su strada, effettuato da agenti in borghese, sono state rinvenute, occultate, 18 cipolline termosaldate di cocaina (dose da strada), immediatamente sequestrate. Il responsabile risponderà del reato previsto all’art. 73 del D.P.R. 309/90, Testo Unico sugli Stupefacenti.