VIDEO | Illegalità e reati, controllo straordinario del 'Quartiere Ferrovia': strade e attività battute palmo a palmo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gli operatori, stando alle primissime informazioni raccolte, hanno recuperato alcune dosi di stupefacente e stanno valutando se ci sono gli estremi per chiedere la chiusura o la sospensione di alcune attività, in ottemperanza all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (Tulps). Tale articolo può essere applicato dal questore nei confronti degli "esercizi in cui sono avvenuti tumulti o disordini", oppure "giudicati ritrovi abituali di persone pregiudicate o periocolose".