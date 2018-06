VIDEO | Criminalità sul Gargano: controlli a gogò e pioggia di perquisizioni nei comuni più a rischio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Alle prime luci dell’alba del 28 e 29 giugno, gli agenti del 'Gruppo Gargano' della Squadra Mobile, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, Siderno, San Severo e da personale del gabinetto provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Foggia, personale PASI e reparto cinofili (56 in tutto), hanno eseguito numerose perquisizioni nei comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Vieste.

Il servizio è stato predisposto nella giornata della sicurezza, in ottemperanza ad apposita ordinanza emessa dal questore della Provincia di Foggia, dr. Mario Della Cioppa, allo scopo di rafforzare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine sulle zone garganiche più esposte al rischio criminalità e di effettuare tramite un capillare controllo del territorio, un servizio di prevenzione efficace che possa contribuire ad aumentare la percezione della sicurezza nella comunità.

Contestualmente a tali attività di polizia giudiziaria sono stati eseguiti diversi controlli nei confronti di soggetti ristretti in regime di detenzione domiciliare. Sono state eseguite 11 perquisizioni di cui tre a Monte Sant’Angelo, tre su Manfredonia e cinque a Vieste.

A Manfredonia, durante una delle perquisizioni, si è proceduto al sequestro di 47,2 grammi di hashish trovata in possesso di P.T. di anni 52, del luogo, che è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A Vieste con l’ausilio dei militari dell’arma dei Carabinieri è stato effettuato un vasto controllo su terreno boschivo località Paradiso Selvaggio, che ha consentito di rinvenire due fucili. Denunciata in stato di libertà una persona per furto di corrente elettrica.

Alla fine del servizio risultano controllate 81 persone di cui 24 pregiudicati; effettuati cinque posti di controllo, due infrazioni al codice della strada, 35 veicoli e tre esercizi commerciali controllati. Controllati anche quattro persone agli arresti domiciliari.