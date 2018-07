Controlli a gogò e pioggia di sanzioni: ecco l'estate della polizia per la sicurezza dei foggiani

In coincidenza della stagione estiva, il signor Questore di Foggia, dott. Mario della Cioppa, ha dato precise direttive finalizzate a incrementare il livello di sicurezza dei cittadini e a ridurre alcuni fenomeni che si manifestano ogni anno in concomitanza con la bella stagione.

Tra questi, i reati predatori - quali in particolare i furti in appartamento - connesse anche allo “spopolamento” della città coi numerosi cittadini che si trasferiscono dalla città al mare o in montagna, soprattutto durante i fine settimana.

A tal riguardo, particolarmente proficua è stata l’attività svolta dal personale del Reparto Prevenzione Crimine 'Settentrionale', coordinato dal commissariato di San Severo, che ha garantito numerosi servizi di controllo del territorio, non solo nella città dell'Alto Tavoliere ma anche ad Apricena e Torremaggiore.

Sono state effettuate numerose attività di controllo anche nelle zone periferiche delle città, nonché controlli agli esercizi commerciali e nelle arre di maggiore concentrazione delle persone, specie nelle ore serali e notturne. L’attività è stata finalizzata anche nel contrasto alle attività illecite di carattere amministrativo con particolare riferimento alle norme del codice della strada.

Dal primo luglio ad oggi sono stati conseguiti i seguenti risultati: persone controllate 1193, controlli a pregiudicati e a 34 cittadini stranieri, cinque persone deferite, due esercizi pubblici controllati, nove personali e due domiciliari, 70 posti di controllo e 83 infrazioni, sei soggetti sorpresi alla guida senza patente, infrazioni per mancanza di copertura assicurativa 21, infrazioni per mancanza di casco 11, altrettante le carte di circolazione ritarete, tre le patenti, 21 i sequestri amministrativi e tre i fermi, tre persone denunciate per detenzione di droga per uso personale

Inoltre, nel corso di specifici controlli in agro di San Severo sono state rinvenute abilmente sotterrate circa 300 munizioni per armi da guerra, tra cui kalashnikov. Tra le attività svolte anche quella di prevenire la commissione di illeciti al codice della strada ed in particolare quella della mancanza di assicurazione.

Nel corso del periodo di riferimento, infatti, sono state sanzionate 21 persone per mancanza di copertura assicurativa. Inoltre continuano i controlli finalizzati ad “educare” i conducenti di motocicli che circolano senza casco. Al riguardo sono state elevate 11 sanzioni per mancanza di casco. "Si ricorda che l’uso del casco, non solo costituisce un comportamento previsto dal codice della strada, ma è condizione essenziale per la incolumità della persona. Si raccomanda quindi a tutti i conducenti di ciclomotori di osservare questa regola basilare soprattutto per garantire la propia incolumità"