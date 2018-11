Cronaca / Viale Fortore

Controlli serrati in città: Polizia recupera autocarro rubato e sventa un furto

Nella notte gli agenti hanno recuperato un autocarro Iveco Daily appena rubato in via Tressanti. Colpo andato a segno ai danni di una tabaccheria in viale Fortore, sventato il furto in Piazza Padre Pio