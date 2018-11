Stretta della Polizia Locale sugli abusivi: fioccano i sequestri. Daspo urbano per 5 persone

Nel corso della giornata odierna sono continuati i controlli da parte della Polizia Locale di Foggia per il contrasto all'abusivismo commerciale e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

In concomitanza con le consuete attività connesse alla commemorazione dei defunti presso il cimitero cittadino, personale della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D., con il supporto di un equipaggio della Polizia di Stato, ha proceduto al sequestro di n° 20 fasci di fiori venduti abusivamente e ha sanzionato n°5 parcheggiatori abusivi che, oltre alla sanzione di €1000 prevista dal codice della strada, sono stati anche assoggettati a "Daspo urbano" con obbligo di allontanamento per 48 ore. In caso di mancato rispetto dell’ordine è previsto un inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria e il divieto di accesso all'area per 6 mesi. Diverse anche le infrazioni relative alla sosta accertate e sanzionate. I controlli presso il cimitero cittadino continueranno anche nei prossimi giorni.