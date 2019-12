Polizia a caccia di giovani molesti e parcheggiatori: pioggia di controlli in zona Stazione e in pieno centro

Il 'Quartiere Ferrovia' al setaccio della polizia (che non dimentica i luoghi frequentati da giovani molesti e da parcheggiatori abusivi). Così, nella giornata di ieri, 6 dicembre, sono stati svolti controlli straordinari di prevenzione e controllo in zona stazione e in centro per contrastare fenomeni di illegalità a tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche per eliminare ogni forma di degrado a tutela del decoro urbano.

I servizi, iniziati alle 13 e proseguiti fino a sera, sono stati effettuati da personale della questura unitamente ad agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale. L’attività ha interessato tutta la zona che va da piazzale Vittorio Veneto a via Podgora, passando per viale XXIV maggio e tutte le strade adiacenti, nonché le piazze principali del centro storico.

Nella zona del Quartiere Ferrovia sono stati effettuati controlli alle persone presenti di varie etnie, con attività di prossimità presso gli esercizi commerciali. Durante tutto il servizio sono state controllate numerose persone, tra cui pregiudicati e soprattutto cittadini stranieri e diversi veicoli ed elevate alcune contravvenzioni al Codice della Strada.

Altri controlli sono stati svolti nelle piazze dei Martiri Triestini e Largo degli Scopari alla ricerca di parcheggiatori abusivi. Inoltre, come indicato nell’ordinanza, sono state controllate le piazze in cui si intrattengono maggiormente minorenni, recando disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone.