Su un scooter senza casco, scappano per evitare un controllo ma nella fuga cadono a terra

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in concomitanza dell’arrivo della stagione primaverile e con l’aumento della presenza dei ciclomotori su strada, sono stati intensificati i controlli ai conducenti di ciclomotori senza casco, anche con l’impiego di pattuglie in abiti civili a bordo di auto e motociclette.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Reparto Volanti hanno sequestrato un ciclomotore privo di targhino e di copertura assicurativa. In particolare, durante un servizio specifico, la pattuglia ha intercettato nella zona di parco San Felice, un ciclomotore che circolava senza targhino con a bordo due soggetti. Immediatamente iniziava in inseguimento, in seguito al quale, i due giovani perdevano il controllo del ciclomotore cadendo a terra. I due dopo aver abbandonato il mezzo si davano a precipitosa fuga. Il ciclomotore veniva sequestrato in quanto risultava privo di assicurazione e di probabile provenienza delittuosa.

Nella giornata del 29 marzo, un altro conducente circolava a bordo del proprio ciclomotore senza indossare il casco; prontamente una pattuglia in abiti civili che si trovava in zona Prefettura rilevava il numero del targhino per elevare le sanzioni del caso nei confronti del proprietario del mezzo, incluso il fermo amministrativo del ciclomotore. Continuano incessanti i controlli serrati da parte della Polizia di Stato, per contrastare ogni forma di illegalità, dal parcheggiatore abusivo al mancato uso del casco, al venditore abusivo.